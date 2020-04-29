О соблюдении Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства

Источник материала: Кобринский вестник

Несмотря на то, что в Брестской области с 12 марта по 18 мая действует запрет на вылов всех видов рыб, осуществлять любительское рыболовство не запрещено, но при соблюдении Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. Рыболовам любителям в период запрета разрешается осуществлять любительское рыболовство одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда.



Кобринская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства установлена промысловая мера для отдельных видов рыбы при осуществлении промыслового и любительского рыболовства. Промысловая мера – минимальный размер рыбы, при достижении которого разрешается ее вылов.

При любительском рыболовстве промысловая мера установлена для 12 видов рыбы и составляет:

– сиг – 40 см; – щука – 40 см; – язь – 25 см; – линь – 22 см; – карп – 20 см;

– амур белый – 40 см; – жерех – 34 см; – чехонь – 24 см; – судак – 40 см;

– сом обыкновенный – 70 см; – налим – 36 см; – голавль – 25 см.

Длина рыбы определяется измерением расстояния от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника.





В соответствии с Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства при любительском рыболовстве разрешается вылов рыбы,

не достигшей промысловой меры, по норме не более 20 процентов от количества выловленной рыбы каждого из видов, для которых установлена промысловая мера.

Это означает, что если в вашем улове, например, пять линей, то один из них может иметь длину менее 22 сантиметров. Остальные четыре линя должны быть длиной 22 сантиметра или более.

Вот собственно и все, что нужно знать и учитывать при определении промысловой меры длины рыбы при осуществлении любительского рыболовства.

Призываем всех рыболовов неукоснительно соблюдать эти простые правила, что позволит избежать административной, уголовной ответственности в соответствии с законодательством.

Также напоминаем, что с 15 апреля по 30 мая установлен запрет на лов судака в связи с его нерестом, с 16 апреля закончился запрет на лов щуки.

О фактах нарушений природоохранного законодательства просим сообщать на телефон доверия Кобринской межрайонной инспекции охраны животного и растительного – 8 01642 92-6-70.»

Владимир Шлаев, начальник межрайонной инспекции.