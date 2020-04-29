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МЧС дало добро на завоз ядерного топлива в Беларусь

29.04.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси одобрило внесение в лицензию ГП «Белорусская АЭС» на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии дополнений в части обращения с ядерным топливом (свежим ядерным топливом при его хранении и транспортировании на Белорусской АЭС), говорится в пресс-релизе МЧС.



Решение базируется на обобщающем заключении Госатомнадзора по результатам экспертного заключения Объединенного института энергетических и ядерных исследований — Сосны Национальной академии наук в отношении документов, обосновывающих безопасность, рассмотрения этих документов и экспертного заключения в Госатомнадзоре. 

Кроме того, Госатомнадзор провел оценку соответствия принятых БелАЭС организационных и технических решений требованиям нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, оценив их достаточность для обращения с ядерным топливом и целевую проверку готовности БелАЭС к завозу свежего ядерного топлива в феврале — марте 2020 года.

В результате БелАЭС выдано разрешение Госатомнадзора на ввоз в страну свежего ядерного топлива.

Сроки пуска первого энергоблока не раз сдвигались, сейчас известно только, что это будет в нынешнем году. В апреле завершена горячая обкатка на первом блоке. Ранее планировалось, что первый блок БелАЭС заработает в 2018 году.

Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. 

Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС.
 
 
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Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси одобрило внесение в лицензию ГП «Белорусская АЭС» на право осуществления деятельности в области использования...
 
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