МЧС дало добро на завоз ядерного топлива в Беларусь









Решение базируется на обобщающем заключении Госатомнадзора по результатам экспертного заключения Объединенного института энергетических и ядерных исследований — Сосны Национальной академии наук в отношении документов, обосновывающих безопасность, рассмотрения этих документов и экспертного заключения в Госатомнадзоре.





Кроме того, Госатомнадзор провел оценку соответствия принятых БелАЭС организационных и технических решений требованиям нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, оценив их достаточность для обращения с ядерным топливом и целевую проверку готовности БелАЭС к завозу свежего ядерного топлива в феврале — марте 2020 года.





В результате БелАЭС выдано разрешение Госатомнадзора на ввоз в страну свежего ядерного топлива.





Сроки пуска первого энергоблока не раз сдвигались, сейчас известно только, что это будет в нынешнем году. В апреле завершена горячая обкатка на первом блоке. Ранее планировалось, что первый блок БелАЭС заработает в 2018 году.





Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов.





Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС.



