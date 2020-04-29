Спасибо вам,  медики!

Работники Смолевичского РОЧС активно присоединились к республиканскому проекту «#СпасибоМедикам», организованному Белорусским республиканским союзом молодежи и РУП «Белпочта». Этот марафон добра направлен на поддержку медицинских работников.

Спасатели адресовали свои карточки сотрудникам УЗ «Смолевичская ЦРБ».





«Спасибо вам, доктора, фельдшеры, медсестры, водители скорых – всем, кто сегодня стоит на передовой. Удачи вам и здоровья в этом нелегком и благородном деле! Берегите себя!» – такие теплые слова адресовала медикам Смолевиччины инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Смолевичского РОЧС Юлия Максименя.





А спасатель Константин Верин поблагодарил медицинских работников за то, что в самый ответственный момент, в самый трудный час они делают все возможное, чтобы спасти людей.

Напоминаем, что марафон продлится до конца апреля. Принять в нем участие может любой желающий.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.





