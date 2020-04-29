Чтобы мотосезон прошел спокойно

С наступлением теплой погоды на дорогах района, как и во всей стране, появляется больше мотоциклистов. В ОГАИ Смолевичского РОВД в целях профилактики усилили внимание к двухколесному транспорту.

На минувшей неделе корреспондент «КС» вместе со старшим инспектором ОГАИ Смолевичского РОВД Дмитрием Городко и инспектором Ириной Стрельцовой отправились в рейд, чтобы выявить, как мотолюбители нашего района соблюдают правила дорожного движения.

Рейд показал, что большинство мотоциклистов соблюдают ПДД. Нам встретились несколько мотоциклистов, не прошедших техосмотр, инспекторы сделали им устные замечания.

– Главная проблема водителей двухколесного транспорта – желание молодых людей погонять. Ведь как показывает практика, самые распространенные нарушения среди мотоциклистов – превышение скоростного режима. В результате чего происходят жуткие дорожные аварии, – отметила Ирина Стрельцова. – Мототранспорт – острая тема. Если ДТП с автомобилями зачастую обходятся благополучно, то у упавшего мотоциклиста шансов на удачное падение гораздо меньше. Стоит учитывать, что многие покупают мототранспорт для забавы. Профессиональные навыки вождения отсутствуют, а потому при внештатных ситуациях бывают печальные последствия.





Мотосезон этого года лишь начинается, однако уже есть погибшие в ДТП мотоциклисты. Но мы надеемся, что профилактические меры и работа по пресечению правонарушений позволят избежать серьезных ДТП с участием как мотоциклистов, так и автолюбителей.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.