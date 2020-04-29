С наступлением теплой погоды на дорогах района, как и во всей стране, появляется больше мотоциклистов. В ОГАИ Смолевичского РОВД в целях профилактики усилили внимание к двухколесному транспорту.

На минувшей неделе корреспондент «КС» вместе со старшим инспектором ОГАИ Смолевичского РОВД Дмитрием Городко и инспектором Ириной Стрельцовой отправились в рейд, чтобы выявить, как мотолюбители нашего района соблюдают правила дорожного движения.

Чтобы мотосезон прошел спокойно

Рейд показал, что большинство мотоциклистов соблюдают ПДД. Нам встретились несколько мотоциклистов, не прошедших техосмотр, инспекторы сделали им устные замечания.

– Главная проблема водителей двухколесного транспорта – желание молодых людей погонять. Ведь как показывает практика, самые распространенные нарушения среди мотоциклистов – превышение скоростного режима. В результате чего происходят жуткие дорожные аварии, – отметила Ирина Стрельцова. – Мототранспорт – острая тема. Если ДТП с автомобилями зачастую обходятся благополучно, то у упавшего мотоциклиста шансов на удачное падение гораздо меньше. Стоит учитывать, что многие покупают мототранспорт для забавы. Профессиональные навыки вождения отсутствуют, а потому при внештатных ситуациях бывают печальные последствия.

Чтобы мотосезон прошел спокойно

Мотосезон этого года лишь начинается, однако уже есть погибшие в ДТП  мотоциклисты. Но мы надеемся, что профилактические меры и работа по пресечению правонарушений позволят избежать серьезных ДТП с участием как мотоциклистов, так и автолюбителей.

Лидия  СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.