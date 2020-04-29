Подведены итоги районного этапа конкурса литературных работ, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Великая Победа: наследие и наследники».

Результативным было участие в данном конкурсе для учащихся ГУО «Средняя школа №2 г. Смолевичи».

Дипломов управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома были удостоены трое учащихся. Ксения Лущик (руководитель работы — Инна Владимировна Волокитина, учитель белорусского языка и литературы) награждена дипломом I степени. Диплома II степени удостоена Диана Бабицкая (руководитель работы — Галина Дмитриевна Стулинская, учитель русского языка). Дипломом III степени награждена Анна Тумар (руководитель работы — Ольга Викторовна Сульжич, учитель русского языка и литературы).

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.