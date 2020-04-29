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Теракт в Сирии: погибли 40 мирных жителей
Источник материала: ОНТ
Число жертв теракта в Сирии возросло до 40, многие - мирные жители. Накануне в городе Африн прогремел мощный взрыв.
На воздух взлетел начиненный взрывчаткой бензовоз. Рядом находились полуприцеп с топливом, газовые баллоны и канистры с бензином. Ударной волной повреждены здания, сгорели припаркованные рядом автомобили. Среди погибших – 11 детей. И предварительно – это не окончательные данные о пострадавших.
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Число жертв теракта в Сирии возросло до 40, многие - мирные жители. Накануне в городе Африн прогремел мощный взрыв. На воздух взлетел начиненный взрывчаткой...
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