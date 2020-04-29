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Белорусские аграрии посадили картофель более чем на половине площадей

29.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Картофель в сельскохозяйственных организациях Беларуси посажен на 11,2 тыс. га, что составляет 51,7% запланированных площадей. Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

Белорусские аграрии посадили картофель более чем на половине площадей

По данным на 29 апреля, ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) в стране посеяли на 809,8 тыс. га (94,1% площадей). Практически во всех областях — Брестской, Гомельской, Могилевской, Минской, Гродненской — работы завершены. В Витебской области эти культуры посеяли на 71,7% площадей. В этом году в целом по стране они займут площадь 860,9 тыс. га.

Сев льна-долгунца в Беларуси проведен на 47,1 тыс. га (93,5% плана). Сахарная свекла уже посеяна на 84,8 тыс. га (92,7%), овощи — 2,62 тыс. га (58,3%). Кукуруза посеяна на 487,6 тыс. га (43,1%), яровой рапс — 39,7 тыс. га (76%). Всего яровой сев в стране проведен уже более чем на 1,7 млн га (66,7%).

Как сообщалось, в этом году яровой сев будет проведен почти на 2,6 млн га. Лен-долгунец планируется посеять на площади 50,3 тыс. га, сахарную свеклу — 91,5 тыс. га, картофель — 21,7 тыс. га, овощи — 4,5 тыс. га, кукурузу — более 1,1 млн га.

Белта

 
 
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Картофель в сельскохозяйственных организациях Беларуси посажен на 11,2 тыс. га, что составляет 51,7% запланированных площадей. Об этом свидетельствует...
 
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