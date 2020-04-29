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"Белавиа" со 2 мая начинает выполнять полеты в Милан. Но нас там не ждут

29.04.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авиакомпания "Белавиа" со 2 мая начинает выполнять полеты из Милана, сообщается в соцсетях авиаперевозчика.



"Обращаем внимание, что что рейсы будут выполняться из Терминала 2 в аэропорту Мальпенса до дальнейшего уведомления. В течение мая рейсы ограничены и будут выполнятся 2 раза в неделю. 

Обращаем ваше внимание, что туризм в Италию пока не разрешен, поэтому можно путешествовать между двумя странами по рабочим вопросам или по состоянию здоровья. 

Наиболее актуальную информацию по ситуации в Италии узнавайте, пожалуйста, в министерстве иностранных дел Италии или у компетентных служб Италии", - сообщает "Белавиа". 
 
 
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Авиакомпания "Белавиа" со 2 мая начинает выполнять полеты из Милана, сообщается в соцсетях авиаперевозчика.
 
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