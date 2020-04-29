"Белавиа" со 2 мая начинает выполнять полеты в Милан. Но нас там не ждут









"Обращаем внимание, что что рейсы будут выполняться из Терминала 2 в аэропорту Мальпенса до дальнейшего уведомления. В течение мая рейсы ограничены и будут выполнятся 2 раза в неделю.





Обращаем ваше внимание, что туризм в Италию пока не разрешен, поэтому можно путешествовать между двумя странами по рабочим вопросам или по состоянию здоровья.





Наиболее актуальную информацию по ситуации в Италии узнавайте, пожалуйста, в министерстве иностранных дел Италии или у компетентных служб Италии", - сообщает "Белавиа".