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Видео кражи картины Ван Гога появилось в сети
Источник материала: ОНТ
Видео необычного преступления появилось в сети. В Нидерландах из закрытого на карантин музея
На этих кадрах видно, как вооружённый кувалдой злоумышленник разбивает стеклянную дверь и бежит через всю музейную лавку к другому входу. В этот момент сработала сигнализация. Вор разбил ещё одно стекло и проник в зал с картинами. Пока на место прибыл наряд полиции, грабители исчезли вместе с картиной 1884 года «Весенний сад». Сейчас произведение искусства – в списках разыскиваемых через Интерпол.
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Видео необычного преступления появилось в сети. В Нидерландах из закрытого на карантин музея украли картину Ван Гога. На этих кадрах видно, как вооружённый...
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