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Госатомнадзор выдал БелАЭС разрешение на ввоз свежего ядерного топлива

29.04.2020 12:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Выданы разрешительные документы на право завоза свежего ядерного топлива на БелАЭС, сообщили БЕЛТА в Госатомнадзоре.

Госатомнадзор выдал БелАЭС разрешение на ввоз свежего ядерного топлива

Министерство по чрезвычайным ситуациям приняло положительное решение о внесении в лицензию ГП "Белорусская АЭС" на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии дополнений в части обращения со свежим ядерным топливом при его хранении и транспортировании.

Данное решение базируется на экспертных заключениях Госатомнадзора и Объединенного института энергетических и ядерных исследований - Сосны НАН Беларуси. Кроме того, Госатомнадзор провел оценку соответствия принятых ГП "Белорусская АЭС" организационных и технических решений требованиям нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности и их достаточности для обращения с ядерным топливом, а также целевую проверку готовности БелАЭС к завозу свежего ядерного топлива.

В развитие решения коллегии МЧС государственному предприятию "Белорусская АЭС" выдано разрешение Госатомнадзора на ввоз в Беларусь свежего ядерного топлива.

 
 
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  Выданы разрешительные документы на право завоза свежего ядерного топлива на БелАЭС, сообщили БЕЛТА в Госатомнадзоре. Министерство по чрезвычайным ситуациям...
 
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