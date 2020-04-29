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Госатомнадзор выдал БелАЭС разрешение на ввоз свежего ядерного топлива
29.04.2020 12:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Выданы разрешительные документы на право завоза свежего ядерного топлива на БелАЭС, сообщили БЕЛТА в Госатомнадзоре.
Министерство по чрезвычайным ситуациям приняло положительное решение о внесении в лицензию ГП "Белорусская АЭС" на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии дополнений в части обращения со свежим ядерным топливом при его хранении и транспортировании.
Данное решение базируется на экспертных заключениях Госатомнадзора и Объединенного института энергетических и ядерных исследований - Сосны НАН Беларуси. Кроме того, Госатомнадзор провел оценку соответствия принятых ГП "Белорусская АЭС" организационных и технических решений требованиям нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности и их достаточности для обращения с ядерным топливом, а также целевую проверку готовности БелАЭС к завозу свежего ядерного топлива.
В развитие решения коллегии
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Выданы разрешительные документы на право завоза свежего ядерного топлива на БелАЭС, сообщили БЕЛТА в Госатомнадзоре. Министерство по чрезвычайным ситуациям...
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