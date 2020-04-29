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Россия пока не собирается пересматривать цену на газ для Беларуси

29.04.2020 13:04 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: glavred.info

Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

В интервью Интерфаксу Новак рассказал, как обстоят дела с поставками российской нефти  в Беларусь и будет ли изменена цена на газ.

Как подвердил Новак, в апреле Беларусь недополучила  предусмотренный индикативным балансом объем нефти, которая может поставляться из России  беспошлинно (2 млн т). Министр объяснил это тем, что "относительно поздно было принято решение нашими белорусскими партнерами о заключении контрактов с нашими компаниями, и часть объемов, как вы сказали, были распределены по другим направлениям". Что касается мая, текущая заявка белорусских НПЗ составляет 1 130 тыс. т, сказал Новак. "Однако, поскольку экспортный график позволяет, то при наличии потребности наших белорусских партнеров в дополнительной переработке нефти российские компании готовы это обеспечить в полном объеме», - пояснил министр.

Что же касается желания Беларуси пересмотреть цену на газ, то Александр Новак не видит оснований для этого.Глава Минэнерго напомнил о протоколе, подписанном между правительством Беларуси  и "Газпромом", и контрактах между хозяйствующими субъектами. "Там тоже пересмотра никакого не предполагается. Наши компании взаимодействуют в соответствии с подписанными документами - цена 127 долларов за тысячу кубометров», - пояснил российский министр.

Напомним, Беларусь предлагала России пересмотреть цену на газ в связи с ситуацией на мировых рынках. На высшем уровне заявлялось о справедливой цене для Беларуси до 45 долларов.

 
 
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Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
 
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