В Украине предприниматели проводят акцию протеста из-за карантина

Источник материала: Виртуальный Брест

В Киеве у здания Кабинета министров проходит акция протеста малых предпринимателей с требованием ослабить карантинные мероприятия. В акции принимают участие несколько сотен человек.





По словам организаторов, предприниматели требуют от правительства разрешить работу малому и микробизнесу с соблюдением санитарных требований. Также митингующие требуют обеспечения равных требований к работе во время карантина для всех: известных торговых сетей, ресторанов и т.д.





Протестующие на автомобилях перекрывали движение по улице Грушевского, но на данный момент митингующие забрали свои автомобили и освободили улицу для проезда.





Возле Кабмина дежурит несколько нарядов Национальной гвардии, а также Полиция диалога.



