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В Украине предприниматели проводят акцию протеста из-за карантина

29.04.2020 12:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Киеве у здания Кабинета министров проходит акция протеста малых предпринимателей с требованием ослабить карантинные мероприятия. В акции принимают участие несколько сотен человек.

В Украине предприниматели проводят акцию протеста из-за карантина

По словам организаторов, предприниматели требуют от правительства разрешить работу малому и микробизнесу с соблюдением санитарных требований. Также митингующие требуют обеспечения равных требований к работе во время карантина для всех: известных торговых сетей, ресторанов и т.д.

В Украине предприниматели проводят акцию протеста из-за карантина

Протестующие на автомобилях перекрывали движение по улице Грушевского, но на данный момент митингующие забрали свои автомобили и освободили улицу для проезда.

В Украине предприниматели проводят акцию протеста из-за карантина

Возле Кабмина дежурит несколько нарядов Национальной гвардии, а также Полиция диалога.

В Украине предприниматели проводят акцию протеста из-за карантина

 
 
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  В Киеве у здания Кабинета министров проходит акция протеста малых предпринимателей с требованием ослабить карантинные мероприятия. В акции принимают участие...
 
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