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В Украине предприниматели проводят акцию протеста из-за карантина
29.04.2020 12:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Киеве у здания Кабинета министров проходит акция протеста малых предпринимателей с требованием ослабить карантинные мероприятия. В акции принимают участие несколько сотен человек.
По словам организаторов, предприниматели требуют от
Протестующие на автомобилях перекрывали движение по улице Грушевского, но на данный момент митингующие забрали свои автомобили и освободили улицу для проезда.
Возле Кабмина дежурит несколько нарядов Национальной гвардии, а также Полиция диалога.
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В Киеве у здания Кабинета министров проходит акция протеста малых предпринимателей с требованием ослабить карантинные мероприятия. В акции принимают участие...
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