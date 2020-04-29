Планируемые места установки датчиков контроля скорости с 29 апреля по 1 мая 2020 года

Источник материала: Виртуальный Брест

29 апреля в промежуток времени с 07:00 до 19:00, а с 30 апреля по 1 мая в промежуток времени с 23:00 до 06:00 в Бресте на улице Пионерской (район дома №50) и проспекте Машерова (район дома №67) будут работать мобильные датчики контроля скорости. Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этих участках дороги ограничена 60 км/ч.





Также 29 апреля в промежуток времени с 07:00 до 19:00 на автодороге Р-4 «Барановичи-Ляховичи» (330-й километр) будут работать МДКС. Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этом участке дороги ограничена 70 км/ч.

С 30 апреля по 1 мая в промежуток времени с 23:00 до 06:00 в Барановичах на улице Тельмана (район дома №82) будут работать мобильные датчики контроля скорости. Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этом участке дороги ограничена 60 км/ч.

ГАИ области напоминает о важности соблюдения скоростного режима и безопасной дистанции.