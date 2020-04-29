ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Планируемые места установки датчиков контроля скорости с 29 апреля по 1 мая 2020 года

29.04.2020 12:30 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

29 апреля в промежуток времени с 07:00 до 19:00, а с 30 апреля по 1 мая в промежуток времени с 23:00 до 06:00 в Бресте на улице Пионерской (район дома №50) и проспекте Машерова (район дома №67) будут работать мобильные датчики контроля скорости. Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этих участках дороги ограничена 60 км/ч.

Планируемые места установки датчиков контроля скорости с 29 апреля по 1 мая 2020 года

Также 29 апреля в промежуток времени с 07:00 до 19:00 на автодороге Р-4 «Барановичи-Ляховичи» (330-й километр) будут работать МДКС. Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этом участке дороги ограничена 70 км/ч.

С 30 апреля по 1 мая в промежуток времени с 23:00 до 06:00 в Барановичах на улице Тельмана (район дома №82) будут работать мобильные датчики контроля скорости. Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этом участке дороги ограничена 60 км/ч.

ГАИ области напоминает о важности соблюдения скоростного режима и безопасной дистанции.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  29 апреля в промежуток времени с 07:00 до 19:00, а с 30 апреля по 1 мая в промежуток времени с 23:00 до 06:00 в Бресте на улице Пионерской (район дома №50) и проспекте Машерова...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Белавиа" со 2 мая начинает выполнять полеты в Милан. Но нас там не ждут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика