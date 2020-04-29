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Директора школ Бреста - об особенностях образовательного процесса в условиях пандемии

29.04.2020 12:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как рассказал начальник отдела по образованию горисполкома Анатолий Носков, сразу после каникул на занятия пришли около сорока процентов учащихся, правда, их количество постепенно увеличивается.

Директора школ Бреста - об особенностях образовательного процесса в условиях пандемии

Автор фото: Олег ПОЛИЩУК

Дети, которые находятся дома, не остались без внимания учителей. Сейчас достаточно интернет-ресурсов, которые способствуют непрерывному образовательному процессу. Это дало возможность наладить обучение удаленно, а каждое учреждение выбрало свою форму работы.

Задания по Интернету и дезинфекция по месту

По этому поводу поговорили с директором третьей школы Светланой Цаплиной. С ее слов, посещаемость учащихся составляет более тридцати процентов в день. А для детей, которые находятся дома по заявлению, на сайте школы размещена ссылка «Удаленное самообразование».

Перейдя по ней, родители и ученики получают задания и рекомендации учителей по самостоятельному освоению учебной программы. Электронный дневник и журнал — это доступ в режиме реального времени к любой учебной информации. В них даются домашние задания и онлайн-разработки для более глубокого изучения предмета. Если возникнет необходимость, можно обратиться за помощью и к своему учителю.

В 11-й школе, к примеру, вчера на уроки пришло около 44 процентов детей. «В учреждении делают всё, чтобы создать для детей комфортные условия, — говорит директор Людмила Кудей. — Постоянно проводим влажную уборку и дезинфекцию. Есть в наличии и дезинфицирующие средства, а кто-то из детей приносит их с собой. Масочный режим предписан только для учителей. Они соблюдают его в обязательном порядке. Учащиеся — по желанию родителей: кто-то ходит в маске, а кто-то нет».

В 11-й также ведутся электронный журнал и дневник. Здесь есть ссылки на видеоуроки, либо же педагоги выкладывают видеофайлы. Задания передаются учащимся по Вайберу и электронной почте, не исключена и личная доставка тетрадей. По словам директора, в школе делают всё возможное, чтобы дети получили отметки, а затем аттестовались. В удаленном обучении большую роль играют участие и контроль родителей.

«Некоторые из них уже во время каникул самостоятельно занимались с детьми, — отмечает Людмила Кудей. — Если у них есть желание помочь детям, то и педагогам в этом случае легче. Поэтому спасибо тем родителям, которые включились в работу в этих сложных условиях».

Мамы-лирики и папы-физики

По схожему плану работают и другие учреждения образования. На личном примере — мои дети тоже на удаленном обучении — знаю: налажена работа и в 27-й школе. Ежедневно получаем в Вайбере и в электронном дневнике подробный план занятий от классных руководителей, а те — от учителей-предметников.

В нем четко расписано, какая тема, какие задания нужно сделать устно и письменно. Затем в тетрадях выполняем классную и домашнюю работу. Результаты за первую неделю нам предложили отправить по Вайберу или же лично принести для проверки учителю. В нашем случае выбрали первый вариант.

Сложностей в таком обучении нет, но и назвать его легким тоже нельзя. Во-первых, не все родители на отлично знают учебный материал, а во-вторых, не всегда хватает времени. Многие выход находят в «разделении труда». Например, в семьях моих знакомых мамы-«лирики» взяли на себя гуманитарные науки, а папы- «физики» — остальные.

Догоним по индивидуальному плану

Трехнедельные каникулы внесли коррективы в школьную программу. В связи с этим Президент для рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года принял решение о переносе рабочего дня в учреждениях общего среднего образования со 2 мая на 1-е. Таким образом, 1 мая, в пятницу, в школах пройдут полноценные уроки. Расписание занятий будет составлено в соответствии со скорректированным календарно-тематическим планированием с учетом специфики учреждений образования.

Тем родителям, которые решили, что их дети продолжат учебу на дому, с 29 апреля на основании письма Министерства образования предложили индивидуальную форму обучения. В этом случае учащиеся самостоятельно изучают материал, а затем сдают зачет. Полученная отметка и будет четвертной. Правда, еще не принято окончательное решение, в какой форме зачет будет проходить.

Похожая ситуация в образовательном процессе наблюдается почти по всей стране. Из-за сложившихся обстоятельств возникает много вопросов и спорных моментов. Но пока они разрешаются благополучно.

 
 
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  Как рассказал начальник отдела по образованию горисполкома Анатолий Носков, сразу после каникул на занятия пришли около сорока процентов учащихся, правда, их...
 
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