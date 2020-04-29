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Назван лучший футболист XXI века

29.04.2020 12:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван лучший футболист XXI века

Лионель Месси – лучший футболист XXI века согласно индивидуальному коэффициенту силы игроков.

При подсчете рейтинга учитывалось влияние футболиста на игру, а именно такие показатели, как количество голов и результативных передач, уровень соперников и турниры. По 100 баллов рейтинга получили Лионель Месси и Криштиану Роналдо, но у лидера «Барселоны» оказалось небольшое преимущество по статистике. Замыкает тройку француз Тьерри Анри. Также в рейтинг вошли Луис Суарес, Златан Ибрагимович, Харри Кейн, Мохаммед Салах, Неймар, Роберт Левандовски и Радамель Фалькао.

Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press 

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Лионель Месси – лучший футболист XXI века согласно индивидуальному коэффициенту силы игроков. При подсчете рейтинга учитывалось влияние футболиста на игру, а...
 
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