Меры против последствий COVID-19 в Беларуси: заплатили налоги и разоряйтесь

DW попросила экспертов прокомментировать ситуацию. попросила экспертов прокомментировать ситуацию.





Установка главы Беларуси Александра Лукашенко, уже неоднократно характеризовавшего опасения перед COVID-19 как "коронапсихоз", находит отражение и в мерах властей РБ по поддержке страдающей от пандемии экономики страны.





Так, даже в подписанном 24 апреля указе №143 "О поддержке экономики" речь идет о негативном влиянии на народное хозяйство "внешних факторов", как будто в самой стране COVID-19 проблем не создает. В документе также говорится о "минимизации влияния на экономику Республики Беларусь мировой эпидемиологической ситуации".





Премьер-министр Беларуси Сергей Румас еще 2 апреля анонсировал принятие правительством РБ пакета антикризисных мер и выражал уверенность, что "уже сегодня" предложения Совмина будут поддержаны президентом.





Однако согласование затянулось почти на месяц. 3 апреля президент Александр Лукашенко заявил: "Не хочу сказать, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Но настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые есть".





Заплатили налоги и спокойно разоряйтесь





Из бесед корреспондента DW с предпринимателями и представителями бизнес-союзов в Беларуси следует, что они ждали от государства не столько прямой финансовой поддержки, сколько той или иной формы налоговых каникул. До 20 апреля им нужно было заплатить налог на прибыль за 2019 год, что для многих из них при отсутствии доходов в данный момент и неясной перспективе означает скорое банкротство.





Однако указ №143 вышел уже после срока уплаты годового налога и вместо ожидавшихся налоговых каникул содержит их жалкую тень: "местные органы власти вправе изменять установленный срок уплаты налогов, сборов (пошлин), полностью уплачиваемых в соответствующие местные бюджеты, арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности..., подлежащих уплате с 1 апреля по 30 сентября 2020 г. в форме отсрочки с последующей рассрочкой..., налогового кредита".





Оговорено также право местных властей снижать ставки местных налогов и арендной платы.





Спрос не отложен, а убит





В интервью DW независимый экономист Сергей Чалый выразил сомнение, что этот механизм в принципе может работать.





"Указ предоставляет право местным властям входить в положение бизнеса и снижать ставки налогов. У них и раньше это право было, никто им никогда особо не пользовался, потому что основная задача местных властей - максимизация налоговых поступлений", - напомнил экономист.





Он также отметил, что документ основан на предположении об отложенном на время пандемии COVID-19 спросе, "что осенью население будет в два раза больше есть, ходить в парикмахерские, кино смотреть и так далее". "Нет никакого отложенного спроса, есть уничтоженный спрос", - считает Чалый.









Что касается компаний госсектора, то 14 апреля белорусское правительство постановлением №222 списало задолженность 11 "избранных" предприятий перед бюджетом на общую сумму 157,7 млн рублей (59 млн евро), увеличив долю государства в этих ОАО на сумму поддержки, предоставленной из госбюджета.





Для сравнения: весь пакет мер бюджетно-налоговой поддержки экономики премьер-министр Беларуси Сергей Румас 2 апреля оценил в 110 млн белорусских рублей (около 39 млн евро).





Впрочем, и списание задолженности не равнозначно выделению денег - оно не дает предприятию возможности купить сырье или выплатить зарплату. "Но, собственно говоря, свободных денег практически и нет, чтобы их на что-то тратить", - говорит Чалый.





Белорусские власти не хотят раздавать живые деньги





"На сегодняшний день ни один эксперт не понимает ни глубины, ни продолжительности кризиса. Поэтому какой-то прямой раздачи денег быть не может. Все наши меры кроме прямой поддержки медицины и граждан имеют косвенный характер", - сказал 26 апреля в интервью телеканалам ОНТ и "Беларусь 1" первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой.





Александр Плюсков, главный редактор белорусской "Экономической газеты" в интервью DW описал сложившуюся ситуацию так:





"Ситуация феноменальная: вроде бы во власти есть люди, которые хотят помочь бизнесу в кризис. И ресурсы есть - мало, но есть. Но никто не решается озвучить какие-то понятные и уже реализованные в том же Евросоюзе шаги. Ибо дать денег частнику - это все еще страшный грех для чиновника".





Плюсков отмечает возвращение привычных для Беларуси мер: "накачиваем ресурсы в госсектор, причем чаще всего - не в успешные госпредприятия, а в обреченные на разорение".





Расходы на медицину и соцзащиту вырастут





Дмитрий Крутой сообщил также, что белорусские власти намерены доработать бюджет для дополнительного финансирования медицины на 800 млн рублей (около 300 млн евро), а также повысить пособия по безработице с нынешних 27 рублей в месяц (около 10 евро) до прожиточного минимума - 239 рублей (около 90 евро).





Экономист Сергей Чалый приветствует намерение правительства РБ увеличить пособие по безработице, но отмечает, что гражданин сможет на него претендовать только по истечении трех месяцев отсутствия работы, то есть примерно тогда, когда по расчетам белорусского правительства кризис собственно и должен закончиться.









Что касается перераспределения бюджета для дополнительного финансирования медицины, то названная Крутым сумма почти в три раза превышает предусмотренные белорусским бюджетом резервные фонды.





Как считает Чалый, непредусмотренные расходы на медицину станут основанием для переговоров Минска со Всемирным банком, МВФ и ЕБРР о предоставлении кредитов.





"Мы находимся в странном положении: не признавая существование проблем, мы тем не менее пытаемся говорить, что от них пострадали", - отмечает экономист Чалый.