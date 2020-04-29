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Беларусбанк временно приостанавливает выдачу кредитов через интернет-банкинг

29.04.2020 13:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусбанк временно приостанавливает выдачу кредитов через интернет-банкинг, а также погашение таких кредитов. Эти операции будут недоступны с 30 апреля по 3 мая. Об этом сообщается на сайте банка.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как сообщается в комментарии на сайте банка, эта пауза связана с «изменением порядка погашения кредитов, предоставленных с использованием системы «интернет-банкинг». Сейчас у Беларусбанка есть один кредит, который можно оформить через интернет-банкинг — «Интернет-Безналичный». Он выдается на срок до 5 лет и под ставку от 12,75% до 13,5%.

Ранее другие банки уже объявляли о временном приостановлении и ограничении кредитования. Ограничения затронули в том числе популярные карты рассрочки «Халва» от МТБанка (по ней были внесены изменения) и «КартаFUN» от БПС-Сбербанка (ее выпуск временно приостановлен). Кроме того, многие банки повысили ставки по кредитам на недвижимость.

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