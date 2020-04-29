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Исследование: беларусы считают, что за время эпидемии ситуация в стране серьезно ухудшилась

29.04.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономическое самочувствие белорусов снизилось до рекордно низких показателей за два последних десятилетия.

Исследование: беларусы считают, что за время эпидемии ситуация в стране серьезно ухудшилась
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Белорусская аналитическая мастерская с 11 марта по 6 апреля опросила 1075 человек старше 18 лет (репрезентативно представлен возраст и пол) из всех областей и всех типов населенных пунктов Беларуси методом «face-to-face», о том, как они оценивают экономическую ситуацию в стране и в своей семье, передает Белсат

По словам автора исследования, социолога Андрея Вардомацкого, экономическое самочувствие белорусов снизилось до рекордно низких показателей за два последних десятилетия.

Согласно результатам исследования, большинство белорусов – 62% – считает, что экономическая ситуация в Беларуси между февралем и апрелем ухудшилась. В ходе подобного исследования, которое БАМ провела накануне Нового года, так считало лишь 26% респондентов.


Если в декабре 2019 года ситуацию в Беларуси оценивали как плохую только 38% опрошенных, то между мартом и апрелем их доля выросла до 61%.

Руководитель Белорусской аналитической мастерской в разговоре с «Белсатом» Андрей Вардомацкий заявляет, что это величайший скачок в настроениях экономического самочувствия за всю историю измерений – более чем 20 лет.

«Такого падения ощущения ухудшения ситуации не было никогда ни во время протестов «тунеядцев», ни во время дефолта 2008 года, ни во время кризиса 2011-го», – говорит Вардомацкий.

Новейшие данные ярко демонстрируют, что белорусы оценивают личную ситуацию лучше, чем ситуацию в стране: если общую ситуацию назвали «плохой» 2/3 респондентов, то своей семьи — только каждый третий опрошенный. Если личную ситуацию «средней» оценили 55% опрошенных, то ситуацию страны так смогли охарактеризовать лишь 34% людей.

Социолог объясняет это индивидуально-психологическими особенностями людей и наличием в стране двух «параллельных обществ».

«Каждый рассуждает примерно так: «Ситуация в стране плохая, но я энергичный, умный, хороший организатор и менеджер, могу работать 24 часа в сутки на нескольких работах». То есть люди склонны полагать, что способны преодолеть плохую ситуацию, складывающуюся на макроуровне. 

Это происходит и в других странах, но в Беларуси выражено в значительной и чрезвычайной степенях. Это феномен «параллельных обществ», которые существуют в Беларуси, хорошо объясняет то, почему белорусы настолько терпеливы», – продолжает Вардомацкий.

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По словам специалиста, большую роль в снижении оценок экономического ощущения и самочувствия белорусов сыграли официальные и независимые СМИ (хотя и разными методами), а также долгое молчание государства относительно помощи бизнесу и людям.

«Государственным СМИ особо нечего было сказать о государственной помощи, так как она долго подготавливалась. В этом случае вакуум заполнялся страхами. Негосударственные СМИ показывали отсутствие решений по этому поводу и сравнивали ситуации в Беларуси и странах, где решения по поддержке принимались мгновенно. Соединение этих двух разнообразных течений произвело кумулятивный эффект на понижение», – продолжает Вардомацкий.

Согласно исследованию, более половины белорусских семей не считает, что их экономическая ситуация как-то изменилась. То, что их семьи стали жить хуже, признались лишь четверо из десяти опрошенных.

Хорошей экономическую ситуацию в стране назвали лишь 2,3% опрошенных, почти столько же считает, что в последнее время их семьи стали жить лучше. Личную ситуацию оценили «хорошо» более 6% респондентов. То, что страна стала в последнее время жить лучше, считает только один процент белорусов.

«Во время любого кризиса есть группы, которые выигрывают в трудные времена. Например, сейчас завалены работой те, кто разрабатывают коммуникационное оборудование. Владельцы этих компаний становятся миллионерами за сутки. Таких групп есть несколько, но это не то, что нужно анализировать, так как эти сведения находятся внутри ошибки выборки», – говорит социолог.


Исследователь замечает, что опрос начался еще до того, как в стране разразилась эпидемия а закончилось еще до того, как начался резкий рост числа инфицированных. С другой стороны, для социологов это была последняя возможность провести это исследование, так как сейчас из-за эпидемии сделать это сложно, добавляет Вардомацкий.
 
 
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Экономическое самочувствие белорусов снизилось до рекордно низких показателей за два последних десятилетия.
 
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