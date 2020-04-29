Минздрав разработал памятку для пациентов, у которых COVID-19 протекает бессимптомно

Источник материала: ОНТ

Как распознать коварный COVID-19? Для тех, у кого заболевания протекает бессимптомно или в лёгкой форме, белорусский Минздрав разработал специальную памятку.

Врачи настоятельно рекомендуют каждые три часа измерять температуру тела, пульс и давление. Обязательно – правильная изоляция: в отдельной квартире или комнате подальше от родственников и друзей. Важно держать дома и все необходимые для лечения других заболеваний лекарства. Если инфекция подтвердилась, за пациентом будут наблюдать врачи. Медики предупреждают: не выключайте телефон! Заболевшему доктор будет звонить каждый день и приедет проверить здоровье на дому.

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