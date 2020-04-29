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Минздрав разработал памятку для пациентов, у которых COVID-19 протекает бессимптомно
Источник материала: ОНТ
Как распознать коварный COVID-19? Для тех, у кого заболевания протекает бессимптомно или в лёгкой форме, белорусский Минздрав разработал специальную памятку.
Врачи настоятельно рекомендуют каждые три часа измерять температуру тела, пульс и давление. Обязательно – правильная изоляция: в отдельной квартире или комнате подальше от родственников и друзей. Важно держать дома и все необходимые для лечения других заболеваний лекарства. Если инфекция подтвердилась, за пациентом будут наблюдать врачи. Медики предупреждают: не выключайте телефон! Заболевшему доктор будет звонить каждый день и приедет проверить здоровье на дому.
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Как распознать коварный COVID-19? Для тех, у кого заболевания протекает бессимптомно или в лёгкой форме, белорусский Минздрав разработал специальную памятку. Врачи...
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