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В Слониме Renault сбил 15-летнюю велосипедистку. Девочка в реанимации

29.04.2020 13:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 27 апреля несовершеннолетняя велосипедистка попала под колеса автомобиля в Слониме. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


По информации инспекторов, 38-летняя женщина-водитель на Renault выезжала с дворовой территории на улицу Евфросинии Полоцкой и сбила 15-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть по линии тротуара.

В результате ДТП девочка получила серьезные травмы. Сейчас она в реанимации.

 
 
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Авария произошла днем 27 апреля. Автомобиль выезжал со двора на улицу Евфросиньи Полоцкой.
 
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