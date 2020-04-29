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В Слониме Renault сбил 15-летнюю велосипедистку. Девочка в реанимации
Источник материала: Tut.by
Днем 27 апреля несовершеннолетняя велосипедистка попала под колеса автомобиля в Слониме. Об этом
По информации инспекторов, 38-летняя женщина-водитель на Renault выезжала с дворовой территории на улицу Евфросинии Полоцкой и сбила 15-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть по линии тротуара.
В результате ДТП девочка получила серьезные травмы. Сейчас она в реанимации.
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Авария произошла днем 27 апреля. Автомобиль выезжал со двора на улицу Евфросиньи Полоцкой.
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