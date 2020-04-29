В Слониме Renault сбил 15-летнюю велосипедистку. Девочка в реанимации

Источник материала: Tut.by

Днем 27 апреля несовершеннолетняя велосипедистка попала под колеса автомобиля в Слониме. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





По информации инспекторов, 38-летняя женщина-водитель на Renault выезжала с дворовой территории на улицу Евфросинии Полоцкой и сбила 15-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть по линии тротуара.

В результате ДТП девочка получила серьезные травмы. Сейчас она в реанимации.