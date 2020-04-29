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Президентский оркестр выступит в прямом эфире VOKA ​

29.04.2020 13:24 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В прямом эфире на VOKA 30 апреля состоится большой концерт Президентского оркестра Республики Беларусь. Бесплатная онлайн-трансляция начнется в 19:00 и будет доступна не только из любой точки Беларуси, но и за ее пределами.

Главный оркестр страны сыграет большую программу из проверенной классики и бессмертных рок-хитов. Одна из композиций прозвучит по заявкам зрителей – среди подписчиков группы VOKA «Вконтакте» идет голосование за «Танец Феи Драже» Петра Чайковского из балета «Щелкунчик» и Nothing else matters группы Мetallica.

30 апреля оркестр выступит перед пустым залом, но благодаря VOKA участниками атмосферного музыкального события смогут стать зрители по всему миру – через приложение VOKA на любом устройстве или на сайте voka.tv.

Авторизация для просмотра не требуется, а после прямого эфира запись концерта выложат в архив видеосервиса.

 
 
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В прямом эфире на VOKA 30 апреля состоится большой концерт Президентского оркестра Республики Беларусь. Бесплатная онлайн-трансляция начнется в 19:00 и будет доступна...
 
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