Ребенок заcтрял в трубе на стройплощадке в Минске

Вечером 28 апреля спасателям поступило сообщение от мамы мальчика, с просьбой оказать помощь ее сыну, нога которого застряла в трубе на стройке.





Когда к месту вызова прибыли спасатели, выяснилось, что мальчик убежал от родителей на стройку, где шла замена теплосетей труб водопровода и залез в водопроводную трубу.





сообщает МЧС. Выбраться самостоятельно он не смог. Спасатели с использованием подручных инструментов извлекли мальчика из трубы. Ребенок не пострадал,МЧС.







