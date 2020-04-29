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Ребенок заcтрял в трубе на стройплощадке в Минске
Источник материала: Партизан
Доставали спасатели
Вечером 28 апреля спасателям поступило сообщение от мамы мальчика, с просьбой оказать помощь ее сыну, нога которого застряла в трубе на стройке.
Когда к месту вызова прибыли спасатели, выяснилось, что мальчик убежал от родителей на стройку, где шла замена теплосетей труб водопровода и залез в водопроводную трубу.
Выбраться самостоятельно он не смог. Спасатели с использованием подручных инструментов извлекли мальчика из трубы. Ребенок не пострадал,
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Доставали спасатели
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