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Утки с птенцами решили прогуляться по оживлённой дороге. Птиц сопровождала полиция – соцсети в восторге

29.04.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Забавный случай произошел на дороге Великобритании. По одной из ее полос шла семья уток с утятами.  

По информации Daily Mail, пара решила взять своих недавно вылупившихся птенцов на прогулку. Но для нее почему-то пернатые родители выбрали оживленную дорогу.  

Птиц не оставили на произвол, и всю дорогу живую колонну сопровождали сотрудники полиции. Они провели уток в безопасное место. Шестерых утят окружили их родители, полицейский автомобиль и мотоцикл.  

Утки с птенцами решили прогуляться по оживлённой дороге. Птиц сопровождала полиция – соцсети в восторге
Скриншот из видео twitter.com/Collarnumber88 

На видео с места можно заметить, что из-за перекрытой дороги сзади образовалась пробка из машин.  

Офицер полиции отметил в соцсетях, что они занимаются не только правонарушениями.  

Утки с птенцами решили прогуляться по оживлённой дороге. Птиц сопровождала полиция – соцсети в восторге
Скриншот из видео twitter.com/Collarnumber88 

Неизвестно, сколько времени понадобилось офицерам, чтобы убрать птиц с дороги.  

Пользователей соцсетей умилил этот случай на дороге. Они отметили, что птицы шли по правильной стороне дороги. А некоторые предположили, что это урок, который родители преподнесли птенцам: «Взяли молодежь на экскурсию для важного урока выживания».  

Леопард пытается перевести детенышей через дорогу, но у них свои планы –‌ редкие кадры (читать далее).   

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Забавный случай произошел на дороге Великобритании. По одной из ее полос шла семья уток с утятами.   По информации Daily Mail, пара решила взять своих недавно...
 
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