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Утки с птенцами решили прогуляться по оживлённой дороге. Птиц сопровождала полиция – соцсети в восторге
Источник материала: СТВ
Забавный случай произошел на дороге Великобритании. По одной из ее полос шла семья уток с утятами.
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Птиц не оставили на произвол, и всю дорогу живую колонну сопровождали сотрудники полиции. Они провели уток в безопасное место. Шестерых утят окружили их родители, полицейский автомобиль и мотоцикл.
На видео с места можно заметить, что из-за перекрытой дороги сзади образовалась пробка из машин.
Офицер полиции отметил в соцсетях, что они занимаются не только правонарушениями.
Неизвестно, сколько времени понадобилось офицерам, чтобы убрать птиц с дороги.
Пользователей соцсетей умилил этот случай на дороге. Они отметили, что птицы шли по правильной стороне дороги. А некоторые предположили, что это урок, который родители преподнесли птенцам: «Взяли молодежь на экскурсию для важного урока выживания».
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Утки с птенцами решили прогуляться по оживлённой дороге. Птиц сопровождала полиция – соцсети в восторге
Забавный случай произошел на дороге Великобритании. По одной из ее полос шла семья уток с утятами. По информации Daily Mail, пара решила взять своих недавно...
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