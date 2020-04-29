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Пожар под Санкт-Петербургом: погибли шестеро детей и двое взрослых
Источник материала: ОНТ
Шестеро детей и двое взрослых погибли во время мощного пожара под Санкт-Петербургом. Неисправность электрики привела к возгоранию, мгновенно вспыхнул старый деревянный дом.
Взять под контроль пламя спасателям удалось только спустя полтора часа. Под завалами одноэтажного здания найдены восемь тел: родителей и их шести маленьких детей. Младшей девочке было всего полтора месяца, старшей – 8 лет. Во время пожара в доме находился и их дядя. Он выжил.
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Шестеро детей и двое взрослых погибли во время мощного пожара под Санкт-Петербургом. Неисправность электрики привела к возгоранию, мгновенно вспыхнул старый...
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