Пожар под Санкт-Петербургом: погибли шестеро детей и двое взрослых

Источник материала: ОНТ

Шестеро детей и двое взрослых погибли во время мощного пожара под Санкт-Петербургом. Неисправность электрики привела к возгоранию, мгновенно вспыхнул старый деревянный дом.

Взять под контроль пламя спасателям удалось только спустя полтора часа. Под завалами одноэтажного здания найдены восемь тел: родителей и их шести маленьких детей. Младшей девочке было всего полтора месяца, старшей – 8 лет. Во время пожара в доме находился и их дядя. Он выжил.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram