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Пожар под Санкт-Петербургом: погибли шестеро детей и двое взрослых

29.04.2020 13:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожар под Санкт-Петербургом: погибли шестеро детей и двое взрослых

Шестеро детей и двое взрослых погибли во время мощного пожара под Санкт-Петербургом. Неисправность электрики привела к возгоранию, мгновенно вспыхнул старый деревянный дом.

Взять под контроль пламя спасателям удалось только спустя полтора часа. Под завалами одноэтажного здания найдены восемь тел: родителей и их шести маленьких детей. Младшей девочке было всего полтора месяца, старшей – 8 лет. Во время пожара в доме находился и их дядя. Он выжил.  

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Шестеро детей и двое взрослых погибли во время мощного пожара под Санкт-Петербургом. Неисправность электрики привела к возгоранию, мгновенно вспыхнул старый...
 
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