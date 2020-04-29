МЧС разрешило завоз свежего ядерного топлива на БелАЭС

Источник материала: Ежедневник

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Решение базируется на обобщающем заключении Госатомнадзора по результатам экспертного заключения ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук.

Заключение было дано в отношении документов, обосновывающих безопасность, рассмотрения этих документов и экспертного заключения в Госатомнадзоре, а также проведенных Госатомнадзором оценки соответствия принятых ГП «Белорусская АЭС» организационных и технических решений требованиям нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности и их достаточности для обращения с ядерным топливом (свежим ядерным топливом при его хранении и транспортировании на Белорусской АЭС) и целевой проверки готовности БелАЭС к завозу свежего ядерного топлива в феврале-марте 2020 года.