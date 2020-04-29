|
МЧС разрешило завоз свежего ядерного топлива на БелАЭС
29.04.2020 13:36 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: 4esnok.by
Решение базируется на обобщающем заключении Госатомнадзора по результатам экспертного заключения ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук.
Заключение было дано в отношении документов, обосновывающих безопасность, рассмотрения этих документов и экспертного заключения в Госатомнадзоре, а также проведенных Госатомнадзором оценки соответствия принятых ГП «Белорусская АЭС» организационных и технических решений требованиям нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности и их достаточности для обращения с ядерным топливом (свежим ядерным топливом при его хранении и транспортировании на Белорусской АЭС) и целевой проверки готовности БелАЭС к завозу свежего ядерного топлива в феврале-марте 2020 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение базируется на обобщающем заключении Госатомнадзора по результатам экспертного заключения ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)