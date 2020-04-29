Белорусский хоккеист Александр Карачун продолжит карьеру в немецком клубе «Дюссельдорф»

Источник материала: ОНТ

Белорусский хоккеист Александр Карачун продолжит карьеру в клубе немецкой DEL-лиги «Дюссельдорфе».

Контракт нападающего с новой командой рассчитан на один год. В минувшем сезоне 25-летний форвард играл за «Кассель» из второго дивизиона чемпионата Германии. В 51-м матче Карачун набрал 45 очков по системе гол плюс пас при показателе полезности «+25».

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