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Белорусский хоккеист Александр Карачун продолжит карьеру в немецком клубе «Дюссельдорф»

29.04.2020 13:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский хоккеист Александр Карачун продолжит карьеру в немецком клубе «Дюссельдорф»

Белорусский хоккеист Александр Карачун продолжит карьеру в клубе немецкой DEL-лиги «Дюссельдорфе».

Контракт нападающего с новой командой рассчитан на один год. В минувшем сезоне 25-летний форвард играл за «Кассель» из второго дивизиона чемпионата Германии. В 51-м матче Карачун набрал 45 очков по системе гол плюс пас при показателе полезности «+25».

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Белорусский хоккеист Александр Карачун продолжит карьеру в клубе немецкой DEL-лиги «Дюссельдорфе». Контракт нападающего с новой командой рассчитан на один год. В...
 
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