Доллар обвалился до минимума за 43 дня

С начала месяца валютная корзина подешевела уже на 2,93%.





Курс доллара обвалился сразу на 0,0269 BYN до 2,4361 BYN/USD. Американец дешевеет уже третьи торги подряд. За это время он подешевел на 0,0588 BYN, а с начала апреля уже на 0,1495 BYN.





Курс евро поднялся всего на 0,0032 BYN до 2,6502 BYN/EUR. За предыдущие два дня стоимость евро обвалилась на 0,0558 BYN до минимума за 38 дней. С начала месяца евро валюта рухнула в цене уже на 0,1944 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0093 BYN до 3,3066 BYN/100 RUB.





Российский рубль подорожал четвёртый раз подряд на общую сумму 0,0607 BYN и оказался на максимуме за 14 дней.





К настоящему моменту только российскому рублю удалось укрепиться с начала месяца, но лишь на 0,0156 BYN. Напомним, что в марте сотня российских рублей подешевела на 0,0496 BYN. Таким образом, рубль РФ за апрель смог отыграть чуть более 30% мартовского снижения.









Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра обвалился на 88 копеек до 73,6894 RUB/EUR. Официальный курс евро снизится примерно на 67 копеек до 80,10 RUB/EUR.