«Половина ВВС Европы собралась». Российские Ту-160 совершили полет над Балтикой

Источник материала: Tut.by

Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил России совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Минутное видео восьмичасового перелета опубликовало Министерство обороны РФ.

На разных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали истребители F-18 финской авиации, F-16 военно-воздушных сил Дании и Польши, шведские Saab JAS 39 Gripen. В охранении «Белых лебедей» летели российские Су-27.

«Половина ВВС Европы собралась посмотреть на самый красивый самолет в мире», — написал пользователь Денис Шмидт в комментарии.

Полеты над водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей самолеты дальней авиации России совершают регулярно. В марте вблизи Исландии норвежские истребители F-35 перехватили российские противолодочные Ту-142, а СМИ Норвегии назвало это «историческим событием».