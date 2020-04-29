Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 29 апреля 2020 года на площади Ленина планируют вернуть те самые туи, которые в народе прозвали "чупа-чупсы". Они были установлены в рамках празднования Тысячелетия города, а затем заботливо увезены на зимовку. Впрочем, обошлось без морозов, но кто же знал...





фото из архива, 2019 год

Итак, процесс возвращения уже в процессе. С самого утра специалисты ЖКХ занимались погрузкой растений, и до обеда установили несколько кадок. Может быть, к вечеру работу получится завершить.

За процессом можно наблюдать по камере Wikilink .





Кстати, мы ещё в начале апреля получали вопросы от жителей города - где, когда вернутся? Чуть позже обязательно сделаем для вас репортаж, как это выглядит сейчас.