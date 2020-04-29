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Они возвращаются! Шаровидные туи, которые в народе прозвали "чупа-чупсы" на Ленина
29.04.2020 14:33 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 29 апреля 2020 года на площади Ленина планируют вернуть те самые туи, которые в народе прозвали "чупа-чупсы". Они были установлены в рамках празднования Тысячелетия города, а затем заботливо увезены на зимовку. Впрочем, обошлось без морозов, но кто же знал...
фото из архива, 2019 год
Итак, процесс возвращения уже в процессе. С самого утра специалисты ЖКХ занимались погрузкой растений, и до обеда установили несколько кадок. Может быть, к вечеру работу получится завершить.
За процессом можно наблюдать
Кстати, мы ещё в начале апреля получали вопросы от жителей города - где, когда вернутся? Чуть позже обязательно сделаем для вас репортаж, как это выглядит сейчас.
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Сегодня, 29 апреля 2020 года на площади Ленина планируют вернуть те самые туи, которые в народе прозвали "чупа-чупсы". Они были установлены в рамках празднования...
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