За четыре нерабочих дня на территории Слуцкого района произошло сразу три пожара

Источник материала: Слуцк Город









В субботу 25 апреля среди белого дня в 14 часов 59 минут произошел пожар в жилом доме в д.Красная Сторонка. Мужчина делая ремонт в доме на втором этаже, услышал запах дыма, когда спустился на первый этаж, то увидел, что тлеет строительный утеплитель.

Только после нескольких неудачных попыток самостоятельно потушить загорание он сообщил о случившемся в МЧС. Прибывшим к месту вызова спасателям, пришлось тушить уже горящие свечой дом и рядом расположенный сарай. В результате два строения полностью уничтожены, из людей никто не пострадал.





В 2 часа 32 минуты 27 апреля произошел пожар в д.Ячево. В результате пожара огнем уничтожена крыша, выгорели две комнаты, закопчено имущество внутри дома. Поздней ночью сельчане услышали треск шифера горящей открытым пламенем кровли жилого дома, о чем и сообщили в службу спасения. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали пожар, к счастью, хозяйка в этот момент была в гостях у знакомых, страшно подумать, что могло бы произойти останься она дома.









В ночь с 28 на 29 апреля в аг. Греск сгорел ларек «ТАБАКЕРКА». В 2 часа 18 минут диспетчеру поступило сообщение от жителей агрогородка о том, что горит киоск на центральной улице. Спасатели, как всегда, отреагировали незамедлительно, однако прибыв к месту спасать пришлось только сам ларек, все, что находилось внутри уничтожено огнем.

Кроме этого, не смотря на ежедневные рейдовые мероприятия, проводимые работниками Слуцкого РОЧС, направленные на профилактику пожаров в экосистемах, на территории района за четыре выходных дня зарегистрировано пять фактов загорания сухой растительности.

По всем загораниям проводится проверка.

Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам с убедительной просьбой соблюдения основных правил пожарной безопасности. Не жгите сухую траву! Будьте осторожны при использовании открытого огня! Соблюдайте все меры предосторожности при эксплуатации теплогенерирующих и электрических приборов!

Слуцкий РОЧС