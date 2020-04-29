В Минске выпустили лимитированную коллекцию к 75-летию Победы

Минский часовой завод продолжает добрую традицию: каждый год выпускать лимитированную коллекцию часов к 9 мая. К 75-летию Победы «Луч» подготовил три модели часов, дизайн каждой связан с конкретной моделью военной техники тех лет: танком T-34, грузовиком Studebaker US6 и истребителем Supermarine Spitfire. Каждой модели часов выпущено по 200 экземпляров.

«Именно эта военная техника вдохновила дизайнеров завода на создание юбилейной коллекции. Эта коллекция – симбиоз стилистики приборов управления военной техники, которая принимала участие в боях Великой Отечественной войны, и наручных часов 40-ых годов в современном исполнении. Стрелки на часах повторяют форму оригинальных стрелок приборов техники, кроме того, они с люминофором и светятся в темноте» - отмечает арт-директор Минского часового завода Иван Кравченя.

Корпус часов изготовлен из латуни и в него установлено плоское минеральное стекло. В часах – японский кварцевый механизм Miyota с вынесенной секундной стрелкой на циферблате. Цифры на циферблате выполнены печатью в таких же цветовых сочетаниях, как и у оригинальных приборов управления.

На задней крышке из нержавеющей стали нанесен порядковый номер каждой модели. Примечательны также и ремешки из натуральной кожи: для каждой модели их вручную изготавливали разные ремесленники. Каждый ремешок – комбинация съемного напульсника с тиснением и классического ремешка. На пряжке часов также есть гравировка «1945 – 2020».

Часы достаточно массивные – диаметр корпуса 44 мм, толщина 9,4 мм. Все модели часов из новой коллекции обладают влагозащитой. В комплекте с часами идет информационный вкладыш о технике, которой посвящена конкретная модель, а также специальная упаковка коллекции.

Лимитированная коллекция ко Дню Победы уже доступна для заказа на официальном сайте Минского часового завода, а также в фирменных магазинах «Луч». Заказывая через интернет-магазин, можно выбрать функцию доставки без контакта с курьером.