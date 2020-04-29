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МОК окажет дополнительную финансовую поддержку национальным организациям

29.04.2020 14:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МОК окажет дополнительную финансовую поддержку национальным организациям

Международный олимпийский комитет принял решение оказать дополнительную финансовую поддержку национальным организациям.

Общий бюджет программы увеличен почти на 10 млн долларов и теперь составляет – 57. Средства будут направлены на расходы НОК, связанных с подготовкой к Олимпиаде в Токио. Сейчас МОК занимается подготовкой нового плана программы олимпийской солидарности на период с 2021 по 2024 годы. 32-е летние Олимпийские игры планируется провести в Токио с 23 июля по 8 августа будущего года. 

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Международный олимпийский комитет принял решение оказать дополнительную финансовую поддержку национальным организациям. Общий бюджет программы увеличен почти...
 
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