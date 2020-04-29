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Белорусы смогут раз в месяц бесплатно узнавать о своих долгах банкам

29.04.2020 14:56 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

В соответствии с обновленной Инструкцией банк обязан предоставлять кредитополучателю по запросу по меньшей мере один раз в месяц без взимания вознаграждения информацию о задолженности по кредитному договору. Информация должна включать, в частности, сведения о задолженности по кредиту (основной долг), сумме процентов за пользование им, а также об иных обязательствах (неустойка (штраф, пеня).

Также кредитополучатель вправе требовать от банка письменное подтверждение полного исполнения обязательств по кредитному договору. «Данная норма позволит уменьшить число случаев, когда неосведомленность граждан о наличии обязательств по кредитному договору приводит к возникновению просроченной задолженности» – поясняют в Нацбанке.

Досрочный возврат кредита

При ненадлежащем исполнении клиентом обязательств банк вправе потребовать досрочного возврата кредита, предварительно уведомив его об этом. При этом в кредитном договоре обязательно должно быть закреплено право кредитополучателя возвратить кредит в течение трех месяцев со дня получения соответствующего уведомления от банка.

Запрет на комиссии по оформлению кредитов

В Инструкции также закреплен запрет на взимание банком с кредитополучателя платежей (комиссионных и других), связанных с обязательством банка по предоставлению кредита. То есть все расходы, связанные с предоставлением и возвратом кредита, должны быть включены в процентную ставку.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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С 1 мая 2020 белорусы смогут бесплатно как минимум раз в месяц узнавать о своей задолженности перед банками с информацией о сумме основного долга, процентах и штрафах...
 
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