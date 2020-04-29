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Нацбанк требует включить все расходы по кредитам в процентную ставку

29.04.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нацбанк сообщает о внесении изменений в Инструкцию о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата.

В частности, введен запрет на взимание банком с кредитополучателя платежей (комиссионных и других), связанных с обязательством банка по предоставлению кредита. То есть все расходы по предоставлению и возврату кредита должны быть включены в процентную ставку.

Теперь банк обязан предоставлять кредитополучателю информацию о задолженности по кредитному договору по запросу, в том числе посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания, по меньшей мере один раз в месяц без взимания вознаграждения. Информация должна включать, в частности, сведения о задолженности по кредиту (основному долгу), сумме процентов за пользование им, а также об иных обязательствах (о неустойке, штрафе, пене).

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Также кредитополучатель вправе требовать от банка письменное подтверждение полного исполнения обязательств по кредитному договору. Эта норма позволит уменьшить число случаев, когда неосведомленность граждан о наличии обязательств по кредитному договору приводит к возникновению просроченной задолженности.


При ненадлежащем исполнении клиентом обязательств банк вправе потребовать досрочный возврат кредита, предварительно уведомив об этом. При этом в кредитном договоре обязательно должно быть закреплено право кредитополучателя возвратить кредит в течение 3 месяцев со дня получения соответствующего уведомления от банка.
 
 
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Нацбанк сообщает о внесении изменений в Инструкцию о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата.
 
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