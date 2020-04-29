Корзина и швабра: топовый блогер показала, как создавать необычные видео дома

Источник материала: ОНТ

Режиссёр и блогер по имени Карен Чэн из Сан-Франциско занимается съёмкой занимательных роликов о видеосъёмке в домашних условиях и не только.

Любимое направление девушки — творческая съёмка на смартфон. В своем Instagram Карен часто демонстрирует, как можно разнообразить свои ролики не только профессионалам, но и любителям.

В одном из своих последних роликов девушка показала несколько приёмов с телефоном и домашними предметами. Как оказалось, всё очень просто. Достаточно взять корзину для белья, встать на стул перед высоким зеркалом, и аккуратно кинуть телефон в корзину. На монтаже необходимо сделать реверс. В результате получается красивый эффект телекинеза.





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