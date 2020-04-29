Кто кого? На видео попал бой между собаками и выдрами: посмотрите, кто победил

Источник материала: Tut.by

В Индии прямо на глазах людей произошла редкая стычка между группой выдр и собаками. Животные встретились у реки, и конфликт, кажется, был неизбежен. Поначалу никто не хотел сдаваться, но вскоре одной из сторон пришлось отступить. Как думаете, кто кого?