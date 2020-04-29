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Кто кого? На видео попал бой между собаками и выдрами: посмотрите, кто победил

29.04.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Индии прямо на глазах людей произошла редкая стычка между группой выдр и собаками. Животные встретились у реки, и конфликт, кажется, был неизбежен. Поначалу никто не хотел сдаваться, но вскоре одной из сторон пришлось отступить. Как думаете, кто кого? 

 
 
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В Индии прямо на глазах людей произошла редкая стычка.
 
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