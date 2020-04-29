







После двух месяцев попыток привлечь активиста к ответственности милиция так и не доказала его вину, сообщает palesse.press.





Григорий Кривицкий получил сообщение из Мозырского РОВД о том, что административный процесс по статье 17.11 КоАП прекращен в связи с недоказанностью вины физического лица, в отношении которого ведется административный процесс.





До того участковый Мозырского РОВД капитан милиции Сергей Мартинович аж четыре раза составлял протокол на Григория Кривицкого. Более того, после второй попытки составления протокола еще в феврале дело уже было направлено на рассмотрение в суд. Но суд тогда вернул его на доработку обратно в РОВД.





После этого Сергей Мартинович еще дважды опрашивал Григория Кривицкого и составлял по новому протоколу. А в итоге, как оказалось, вина Кривицкого не доказана и административный процесс остановлен.





Получается, что капитан милиции составлял протоколы, не исследовав доказательства и поспешно обвиняя Кривицкого в совершении правонарушения, которое он не совершал.





"Я два года назад перепостил на свою страницу в Фейсбуке материал о том, как над одним из участников анархистского движения издевались в отделении милиции. У меня сначала не было времени подробно его почитать и хотел это сделать позже, для того и оставил на своей странице.





В нем я не вижу ничего экстремистского. И эта возня с попыткой привлечь меня за это к ответственности якобы за экстремизм, на мой взгляд, ни что иное, как желание власти выбить местных активистов из участия в предстоящей вскоре кампании по выборам президента.





Ведь два последних раза капитан Мартинович больше расспрашивал меня не об этом мифическом ”экстремизме" и анархистах, а о том, собираюсь ли я участвовать в избирательной кампании и в качестве кого.





Участковый, скорее всего, получил задание из другого органа и так неуклюже пытался его выполнить, что создал действительно комичную ситуацию", – поделился своим видением ситуации Григорий Кривицкий.









Глава Мозырского отделения ПЦ "Весна" Владимир Телепун, который помогал Кривицкому составлять жалобы, считает, что это дело – лучшая иллюстрация того, как власти втягивают местную милицию заниматься политическим преследованием активистов.





"Кроме того, это дело показало, насколько юридически неграмотно и непрофессионально работают наши милиционеры. Если бы они были независимы и профессионально способны, они бы сразу, получив материалы из соответствующих госорганов, изучив их, проведя проверку, ответили бы тем органам, что доказательств совершения Кривицким правонарушения не найдено, и вынесли бы постановление о прекращении процесса, а не составляли бы четыре раза протоколы.





Но ведь тот же капитан Мартинович захотел показаться покладистым и послушным исполнителям глупых приказов из органов, наделенных большим весом в государственной системе, чем милиция. А в итоге оказался героем комического сериала, достойным сочувствия".







