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Доказать "вину" не получилось: в Мозыре прекращено абсурдное дело об экстремизме

29.04.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Мозыре прекращено административное дело о распространении экстремистских материалов против руководителя местного отделения "Руху за Свабоду" Григория Кривицкого.



После двух месяцев попыток привлечь активиста к ответственности милиция так и не доказала его вину, сообщает palesse.press.

Григорий Кривицкий получил сообщение из Мозырского РОВД о том, что административный процесс по статье 17.11 КоАП прекращен в связи с недоказанностью вины физического лица, в отношении которого ведется административный процесс.

До того участковый Мозырского РОВД капитан милиции Сергей Мартинович аж четыре раза составлял протокол на Григория Кривицкого. Более того, после второй попытки составления протокола еще в феврале дело уже было направлено на рассмотрение в суд. Но суд тогда вернул его на доработку обратно в РОВД. 

После этого Сергей Мартинович еще дважды опрашивал Григория Кривицкого и составлял по новому протоколу. А в итоге, как оказалось, вина Кривицкого не доказана и административный процесс остановлен. 

Получается, что капитан милиции составлял протоколы, не исследовав доказательства и поспешно обвиняя Кривицкого в совершении правонарушения, которое он не совершал.

"Я два года назад перепостил на свою страницу в Фейсбуке материал о том, как над одним из участников анархистского движения издевались в отделении милиции. У меня сначала не было времени подробно его почитать и хотел это сделать позже, для того и оставил на своей странице. 

В нем я не вижу ничего экстремистского. И эта возня с попыткой привлечь меня за это к ответственности якобы за экстремизм, на мой взгляд, ни что иное, как желание власти выбить местных активистов из участия в предстоящей вскоре кампании по выборам президента. 

Ведь два последних раза капитан Мартинович больше расспрашивал меня не об этом мифическом ”экстремизме" и анархистах, а о том, собираюсь ли я участвовать в избирательной кампании и в качестве кого. 

Участковый, скорее всего, получил задание из другого органа и так неуклюже пытался его выполнить, что создал действительно комичную ситуацию", – поделился своим видением ситуации Григорий Кривицкий.


Глава Мозырского отделения ПЦ "Весна" Владимир Телепун, который помогал Кривицкому составлять жалобы, считает, что это дело – лучшая иллюстрация того, как власти втягивают местную милицию заниматься политическим преследованием активистов.

"Кроме того, это дело показало, насколько юридически неграмотно и непрофессионально работают наши милиционеры. Если бы они были независимы и профессионально способны, они бы сразу, получив материалы из соответствующих госорганов, изучив их, проведя проверку, ответили бы тем органам, что доказательств совершения Кривицким правонарушения не найдено, и вынесли бы постановление о прекращении процесса, а не составляли бы четыре раза протоколы. 

Но ведь тот же капитан Мартинович захотел показаться покладистым и послушным исполнителям глупых приказов из органов, наделенных большим весом в государственной системе, чем милиция. А в итоге оказался героем комического сериала, достойным сочувствия".

 

  
 
 
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В Мозыре прекращено административное дело о распространении экстремистских материалов против руководителя местного отделения "Руху за Свабоду" Григория...
 
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