Семенович впервые показала жениха, который моложе её на 7 лет

Источник материала: ОНТ

Ранее 40-летняя Анна Семенович старательно скрывала своего избранника. Однако фанаты смогли уговорить бывшую солистку «Блестящих» поделиться фотографией с бойфрендом.

Певица призналась, что ранее она была готова для семьи. Однако сейчас ей захотелось остепениться. На сегодняшний день у звезды есть возлюбленный. Однако его имя Семенович тщательно скрывает. По словам Анны, молодой человек сам не захотел публичности и захотел остаться в тени.

Поклонники Семенович по-прежнему просили показать им мужчину, который смог покорить её сердце. Анна не смогла удержаться и опубликовала романтичный кадр с избранником. Однако лицо бойфренда было закрыто стикером. По фото можно было рассмотреть фигуру мужчины, который крепко обнимал артистку.





Известно, что бойфренд Анны живёт в Санкт-Петербурге и он на 7 лет моложе певицы. По словам Анны, им комфортно и весело вместе. Пару познакомила подруга Семенович. Поначалу они не хотели строить серьёзные отношения. Оба думали, что это будет мимолетный роман, однако увлечённость переросла в более глубокие чувства. Теперь артистка готова к созданию семьи и рождению ребёнка.





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