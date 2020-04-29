ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Семенович впервые показала жениха, который моложе её на 7 лет

29.04.2020 15:59 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Семенович впервые показала жениха, который моложе её на 7 лет

Ранее 40-летняя Анна Семенович старательно скрывала своего избранника. Однако фанаты смогли уговорить бывшую солистку «Блестящих» поделиться фотографией с бойфрендом.

Певица призналась, что ранее она была готова для семьи. Однако сейчас ей захотелось остепениться. На сегодняшний день у звезды есть возлюбленный. Однако его имя Семенович тщательно скрывает. По словам Анны, молодой человек сам не захотел публичности и захотел остаться в тени.

Поклонники Семенович по-прежнему просили показать им мужчину, который смог покорить её сердце. Анна не смогла удержаться и опубликовала романтичный кадр с избранником. Однако лицо бойфренда было закрыто стикером. По фото можно было рассмотреть фигуру мужчины, который крепко обнимал артистку. 


Известно, что бойфренд Анны живёт в Санкт-Петербурге и он на 7 лет моложе певицы. По словам Анны, им комфортно и весело вместе. Пару познакомила подруга Семенович. Поначалу они не хотели строить серьёзные отношения. Оба думали, что это будет мимолетный роман, однако увлечённость переросла в более глубокие чувства. Теперь артистка готова к созданию семьи и рождению ребёнка.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее 40-летняя Анна Семенович старательно скрывала своего избранника. Однако фанаты смогли уговорить бывшую солистку «Блестящих» поделиться фотографией с...
 
Новости дня
Новости разные
 
7 вещей, которые будут носить все модницы летом-2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика