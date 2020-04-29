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На пожаре в Ленинградской области погибли 8 человек, в том числе шестеро детей

29.04.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Пожар в Ленинградской области привел к гибели 8 человек. Пламя вспыхнуло в частном доме в поселке Выборгский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пожаре в Ленинградской области погибли 8 человек, в том числе шестеро детей

Прибывшие к месту происшествия пожарные боролись с огнём около двух часов. В операции были задействованы 12 специалистов и три единицы техники.

На пожаре в Ленинградской области погибли 8 человек, в том числе шестеро детей

Во время разбора завалов пожарные обнаружили тела погибших. Среди них оказались двое взрослых и шестеро детей в возрасте от одного месяца до 6 лет. Что стало причиной пожара, пока не установлено.

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Новости России. Пожар в Ленинградской области привел к гибели 8 человек. Пламя вспыхнуло в частном доме в поселке Выборгский, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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