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ЖКХ: завтра в Слуцке отключат отопление

29.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Отопительный сезон в Слуцке подошёл к концу. Все городские котельные остановят завтра, 30 апреля. Если что-то не успеют сделать за день - то перенесут на 1 мая.

Соответствующее решение было подписано сегодня в Слуцком райисполкоме в связи достаточной среднесуточной температурой (выше +8 градусов на протяжении пяти дней).

Отопление до осени отключат как в жилищном фонде, так и в социальных объектах, сообщил SG директор Слуцкого ЖКХ Николай Воронько.


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Отопительный сезон в Слуцке подошёл к концу. Все городские котельные остановят завтра, 30 апреля. Если что-то не успеют сделать за день - то перенесут на 1 мая.
 
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