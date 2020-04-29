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ЖКХ: завтра в Слуцке отключат отопление
29.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Отопительный сезон в Слуцке подошёл к концу. Все городские котельные остановят завтра, 30 апреля. Если что-то не успеют сделать за день - то перенесут на 1 мая.
Соответствующее решение было подписано сегодня в Слуцком райисполкоме в связи достаточной среднесуточной температурой (выше +8 градусов на протяжении пяти дней).
Отопление до осени отключат как в жилищном фонде, так и в социальных объектах, сообщил SG директор Слуцкого ЖКХ Николай Воронько.
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Отопительный сезон в Слуцке подошёл к концу. Все городские котельные остановят завтра, 30 апреля. Если что-то не успеют сделать за день - то перенесут на 1 мая.
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