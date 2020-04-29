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В Солигорском районе продолжают высаживать лес.
29.04.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
21 апреля 2020 12:38 1203
В Солигорском районе продолжают высаживать лес.
В Солигорском районе ГЛХУ «Старобинский лесхоз» продолжает работы по высадке леса.
К сегодняшнему дню в Солигорском районе выполнен запланированный объем посева и посадки леса. Так, деревья высажены на площади 263 га. Показатель составляет 87,7% от необходимого плана. Кроме этого, селекционным посадочным и посевным материалом засеяно 158 га, с закрытой корневой системой — 33 га, деревьями твердолиственных пород — 20 га.
Источник: сайт a
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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21 апреля 2020 12:38 1203 В Солигорском районе продолжают высаживать лес. ...
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