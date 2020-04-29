В Солигорском районе продолжают высаживать лес.

К сегодняшнему дню в Солигорском районе выполнен запланированный объем посева и посадки леса. Так, деревья высажены на площади 263 га. Показатель составляет 87,7% от необходимого плана. Кроме этого, селекционным посадочным и посевным материалом засеяно 158 га, с закрытой корневой системой — 33 га, деревьями твердолиственных пород — 20 га.



Отметим, что больше всего в нынешнем сезоне высадили леса в Листопадовичском, Хоростовском и Ясковичском опытно-производственном лесничествах. Подсадку деревьев провели на площади 48 га. На данный момент проводятся работы по закладке посевных и школьных отделений в лесном питомнике лесхоза. Вместе с тем, в регионе продолжают вести работы по восстановлению леса.

