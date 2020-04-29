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В Подмосковье прикрыли деятельность цеха по изготовлению контрафактных изделий марки "Аленка"

29.04.2020 19:06 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Проверенный временем бренд шоколада оказался под угрозой подрыва репутации. Причина -  подделка продукции. В Подмосковье   прикрыли деятельность цеха по изготовлению контрафактных кондитерских изделий известной торговой марки "Аленка". По информации МВД России, незаконное производство располагалось на территории промышленной зоны. При осмотре помещения сотрудники полиции обнаружили автоматизированную линию по изготовлению и упаковке шоколада, а также сырье для его приготовления. Изъято более 58 тысяч единиц готовой продукции и около 270 упаковок с этикетками бренда. По внешним признакам отличить подделку от оригинала было практически невозможно. По предварительным данным, ущерб компании-правообладателя превысил 19 миллионов российских рублей.

 
 
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Проверенный временем бренд шоколада оказался под угрозой подрыва репутации. Причина -  подделка продукции. В Подмосковье   прикрыли деятельность цеха по...
 
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