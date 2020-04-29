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Главы МИД Беларуси и России обсудили интеграционное взаимодействие

29.04.2020 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: bdg.by

29 апреля состоялся телефонный разговор руководителей внешнеполитических ведомств двух стран.

Как сообщает белорусский МИД, Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений и интеграционного взаимодействия, а также графики двусторонних контактов на разных уровнях.

 
 
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29 апреля состоялся телефонный разговор руководителей внешнеполитических ведомств двух стран.
 
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