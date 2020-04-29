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В Польше заработают ТЦ и отели. Но есть одно условие

29.04.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Торговые центры и отели в Польше возобновят работу с 4 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако для посетителей будет установлен особый режим допуска: на 15 квадратных метров площади – 1 человек.

В Польше заработают ТЦ и отели. Но есть одно условие

Также в стране откроются некоторые музеи, библиотеки и спортплощадки. А уже с 6 числа воспитанников примут ясли и детские сады.

В Польше заработают ТЦ и отели. Но есть одно условие

О возобновлении занятий в школах пока не сообщается. Планы по снятию ограничительных мер разработали и в других странах Евросоюза. 

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Новости мира. Торговые центры и отели в Польше возобновят работу с 4 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако для посетителей будет установлен...
 
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