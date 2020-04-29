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МАЗ отправляет работников на «каникулы». На предприятии рассказали, с чем это связано
Источник материала: Tut.by
Минский автомобильный завод отправляет работников на «каникулы» с 4 по 8 мая. Эти рабочие дни на предприятии решили перенести на осень-зиму этого года. При этом специалисты некоторых подразделений будут работать в выходные и праздничные дни, среди них — автобусное производств. Об этом FINANCE.TUT.BY рассказали на предприятии.
На предприятии решение перенести рабочие дни пояснили тем, что в России нерабочие дни из-за эпидемиологической ситуации
При этом работники некоторых подразделений будут работать из-за загруженности в выходные и праздничные дни (в том числе также 1 и 9 мая), среди них — автобусное производство.
Ранее на предприятии
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Минский автомобильный завод отправляет работников на «каникулы» с 4 по 8 мая. Эти рабочие дни на предприятии решили перенести на осень-зиму этого года. При этом...
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