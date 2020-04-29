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МАЗ отправляет работников на «каникулы». На предприятии рассказали, с чем это связано

29.04.2020 21:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минский автомобильный завод отправляет работников на «каникулы» с 4 по 8 мая. Эти рабочие дни на предприятии решили перенести на осень-зиму этого года. При этом специалисты некоторых подразделений будут работать в выходные и праздничные дни, среди них — автобусное производств. Об этом FINANCE.TUT.BY рассказали на предприятии.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

На предприятии решение перенести рабочие дни пояснили тем, что в России нерабочие дни из-за эпидемиологической ситуации продлили до 11 мая. Производство во многом завязано на этой стране — от комплектующих до поставки готовой продукции.

При этом работники некоторых подразделений будут работать из-за загруженности в выходные и праздничные дни (в том числе также 1 и 9 мая), среди них — автобусное производство. 

Ранее на предприятии рассказывали, что рассмотрели разные варианты возможных стрессовых ситуаций и мер реагирования на них. «На сегодня мы работаем, в первую очередь производственные подразделения в любом случае будут работать, потому что заказы у нас есть. А что касается стрессовых сценариев, они у нас тоже предусмотрены, будем реагировать по ходу. На каждый вариант заготовлены меры реагирования», — уточняли на предприятии.

 
 
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Минский автомобильный завод отправляет работников на «каникулы» с 4 по 8 мая. Эти рабочие дни на предприятии решили перенести на осень-зиму этого года. При этом...
 
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