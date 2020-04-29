Россия продлила ограничения на въезд, но не для всех

Источник материала: СТВ

Новости мира. Россия продлила введенные 18 марта ограничения на въезд иностранных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Меры будут действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки. Запрет на въезд не коснется специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования.





Тем временем страны Евросоюза готовятся ослабить карантинные меры.

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Планы по снятию ограничительных мер разработали и в других странах Евросоюза. С начала мая к привычной жизни начнут возвращаться Франция, Испания, Греция и Португалия.