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Россия продлила ограничения на въезд, но не для всех

29.04.2020 21:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Россия продлила введенные 18 марта ограничения на въезд иностранных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Меры будут действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки. Запрет на въезд не коснется специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования.

Россия продлила ограничения на въезд, но не для всех

Тем временем страны Евросоюза готовятся ослабить карантинные меры.

В Польше заработают ТЦ и отели. Но есть одно условие

Планы по снятию ограничительных мер разработали и в других странах Евросоюза. С начала мая к привычной жизни начнут возвращаться Франция, Испания, Греция и Португалия.

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Новости мира. Россия продлила введенные 18 марта ограничения на въезд иностранных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Меры будут действовать до...
 
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