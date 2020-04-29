Электромобили: готово ли общество к их использованию? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Оказалось, взаимоотношения водителей обычных авто и машин без двигателя внутреннего сгорания иногда бывают далеки от идеальных.

Кто круче: лыжники или сноубордисты? Именно в такой категории накануне состоялся спор на одной из минских заправок между водителями обычных машин и электрокаров.

Предыстория. 12 марта в Беларуси был подписан указ о стимулировании закупок электротранспорта. Там бонусов – более чем. Ввозить машины теперь можно без НДС, без пошлины, для владельцев электрокаров даже парковка до 2026 года на городских стоянках будет бесплатной – все это должно стимулировать электрокары покупать. Но вот что смущает. Те, у кого эти электрокары уже есть, решили обратить внимание. Оказывается, владельцы машин с двигателями внутреннего сгорания, т.е. бензиновых и дизельных, паркуются на электрозаправках. Ответ был соразмерным – владельцы электрокаров припарковались возле пистолетов с обычным топливом и ушли пить кофе. Не хорошо никому. Заправиться или зарядиться не смог никто. Но вот казус: ни первые, ни вторые правила дорожного движения не нарушили.

Павел Кондратенко, заместитель директора «Белоруснефть - Минскавтозаправка»: «Стоянка и место заправки обозначены знаками дорожного движения, и эти знаки дорожного движения, к сожалению, на сегодня не запрещают стоянку на электрозарядных станциях обычному автомобилю. И тем не менее, если наш персонал видит, что становится обычный автомобиль, они просят его сместить или поставить на другое место. Взаимное понимание должно быть у одних и других».

Вот! Понимание, как на дороге. Это как пропустить со второстепенной дороги или дать перестроиться в потоке. Взаимоуважение – и по-другому не получится. Если сейчас в сети 265 станции, то через два года будет больше четырехсот, 360 из них – в Минске. Это новый виток в белорусской автоистории. Если раньше электрокары воспринимали, как экзотику (вот просто кому-то хочется быть мегаэкологичным), то сейчас, понятно, что это, как смартфоны, скорее всего, вытеснят «кнопочные движки внутреннего сгорания».

В цифрах. В среднем сейчас в США можно найти объявления о продаже Tesla Model 3 за 30-35 тысяч долларов. Это практически в два раза дешевле, чем предложения двух-трехлетней давности. Это говорим о флагмане. Есть модели и сильно бюджетнее.

Если раньше, чтобы ввезти такую машину, нужно было заплатить ещё 20% НДС и 15% растаможки, что прибавляло к цене почти треть, теперь и на этом можно экономить. А ещё на техобслуживании и бензине.

Нужны ли белорусам прям четкие правила дорожного движения? С точки зрения закона – безусловно. Иначе, если нет правил, будут слова «Имею право!». А с другой, моральной стороны – разве это и так неясно? Уважение на дороге, и на стоянке, и на заправке – оно должно быть по определению. Чтобы не выяснять, кто все-таки круче: лыжники или сноубордисты. Круче тот, кто уважает другого.

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