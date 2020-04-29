Власти нужно выйти из состояния обморока и начать принимать решения

— Люди часто не обременяют себя знанием законов экономики и ее мудреных терминов. Сейчас вот многие говорят о рецессии. Как ее понимать обычному человеку?





— По смыслу слово «рецессия» очень простое. Оно противоположно росту экономики. Когда ВВП (внутренний валовой продукт) увеличивается — это рост, когда снижается — рецессия.





Для любого человека рецессия — это снижение доходов и сложности с работой. Кто-то будет работать неполные рабочий день или месяц, кто-то пойдет в отпуск, который оплачивается только частично или не оплачивается вообще. Кто-то потеряет работу по причине сокращения или из-за закрытия фирмы.





Чем глубже рецессия и падение экономики, тем сильнее и болезненнее для людей будут все перечисленные последствия. Белорусы в этом плане не исключение.





Рецессия в Беларуси мало чем отличается от рецессии в Америке. Разница лишь в том, как будет бороться с этим правительство и как помогать населению. От этого зависит, как быстро экономика из этой рецессии выйдет.





США и Евросоюз принимают быстрые и адекватные меры, которых у нас нет и в помине. И это объективно — у них больше денег. Наглядный пример: в США раздают каждому человеку по тысяче долларов, у белорусского правительства такого ресурса нет.





— На самом верху принято считать, что «корову на «удаленке» не подоишь». Какой карантин? Жрать что будем?!





— Правильного ответа на вопрос о карантине не знает никто. Нет учебников и методичек, где можно было бы прочитать, как правильно поступать в такой ситуации и какой от этого будет эффект.





Официальное отсутствие карантина не означает, что все ходят на работу. Многие компании (особенно частные) перевели своих людей на «удаленку». Некоторые (туризм, авиаперелеты) без всяких карантинов остановили свою работу.





Кризис носит мировой масштаб, даже те крупные белорусские предприятия, которые продолжают работу, не смогут продать свою продукцию. Некому будет ее покупать. Все ляжет на склад. Другими словами, большой экономической пользы их трудовой подвиг не принесет.





С другой стороны, когда пандемия пойдет на спад и экономика начнет восстанавливаться, предприятия, которые закрылись, так же легко и откроются. Не факт, что в минусе окажутся именно они. По крайней мере, сэкономили ресурсы. Как только спрос появится, они быстро возобновят свою работу. Выведут людей из карантина, отзовут их из отпусков и при необходимости наймут новых. С учетом безработицы и ситуации на рынке труда сделать это будет возможным очень просто.





— На ваш взгляд, что нам надо делать в данной ситуации?





— Вы, наверное, имеете в виду белорусские власти?





Выйти из состояния обморока, комы и начать принимать решения. О так называемом первом пакете помощи у нас разговоры идут с конца марта. До сих пор толком ничего не сделано.





Система нашей власти находится в параличе, она не заточена на принятие быстрых и нужных решений. Вся вертикаль, включая самую верхушку, настроена на исполнение принятых решений. Никто не хочет эти решения генерировать, брать на себя ответственность.





— Вопрос к вам как специалисту по финансам. Что делать со сбережениями, когда курс рубля постоянно меняется?





— Заметьте: он не только летит в пропасть, но и восстанавливается. В конце марта доллар активно рос, а начиная с апреля его курс по отношению к белорусскому рублю снижался. Потом пошел опять рост. Если 1 апреля доллар стоил приблизительно 2.7 рубля, то сейчас где-то 2.45. Многие кусают локти.





Точно предсказать, будет рубль расти или падать, однозначно нельзя. Это зависит от множества факторов, как внутри страны, так и за ее пределами. Например, таких, как цена на нефть, курс российского рубля.





Если мы говорим о сбережениях людей, есть одна очень простая стратегия — диверсифицировать их по валютам. Например, держать половину в рублях (не под подушкой, а на депозитах с максимально высоким процентом), а вторую половину поровну разделить между долларом и евро.





Имея такую «корзину» разных валют , можно перестать в ежедневном режиме следить за курсами и каждый день ломать голову над тем, бежать продавать или покупать доллары.







