К сожалению, иногда эти попытки завершаются неудачей. Даже когда в эвакуацию вкладываются тысячи долларов, а над планом возвращения путешественников на родину работают дипломаты из четырёх стран.





Так не повезло белорусам, которых пандемия застала в Катаре и на Сейшельских островах. Шанс вернуться в Европу им представился 28 апреля. При содействии посольства Великобритании удалось организовать рейс “Сейшельские острова — Доха — Хельсинки — Минск”. До столицы Финляндии предстояло лететь “Катарскими авиалиниями”, а на родину белорусов должна была доставить “Белавиа”.









Поначалу билеты на этот перелёт продавались по $4000. Пассажиры объясняли сумасшедшую цену тем, что “Белавиа” для своего “плеча” выбрала небольшой самолёт Embraer ERJ-175 и продавала билеты только в бизнес-класс. “В итоге катарцы весь маршрут считают как бизнес-класс”, — возмущались они. Однако белорусская авиакомпания вовремя услышала пассажиров и пошла на уступки. Сегодня из Хельсинки в Минск возвращается Embraer 195. К сожалению, белорусов из Виктории и Дохи на этом борту нет. Катарская авиакомпания отказала им в посадке, мотивируя это тем, что нерезиденты Евросоюза не имеют права на транзит в Хельсинки.





— Это не первый случай, когда катарцы отказывают белорусам в посадке на рейс. В нашем случае это не регулярный рейс, а специальный. Других возможностей вылететь у нас просто не существует. Граждане других государств на нашем рейсе смогли покинуть Сейшелы, а граждане СНГ почему-то нет, — рассказывает туристка Ольга Черкасова, которая должна была эвакуироваться на том борту с Сейшельских островов. — Вопрос даже не в цене: мы готовы были улететь за любые деньги, другая возможность улететь до спада пандемии вряд ли предвидится. Дело в том, что нам просто отказали в посадке на самолёт.





Представитель катарских авиалиний, офис которых расположен на Сейшелах, с нами отказался разговаривать — просто развернулся и ушёл. Достаточно было показать свой паспорт, чтобы нас отправили восвояси с check-in.









Ольга Черкасова





Так что же, белорусский паспорт для Катара ничего не значит? Это странная ситуация, ведь катарский бизнес весьма свободно чувствует себя в Беларуси. Катарцы инвестируют в недвижимость (с их участием построена огромная гостиница Marriott и многофункциональный комплекс “Сокол” на проспекте Победителей в Минске) и в экзотические проекты. Например, в организацию соколиной охоты под Копылем.









“Белавиа” предоставила гарантийное письмо, в котором было указано, что граждан Беларуси будут ждать, даже если рейс из Дохи задержится. Чуть позже белорусские туристы получили разрешение на транзит в погранслужбе Финляндии. Однако представителям катарской авиакомпании разрешения от погранкомитета недостаточно.





— По словам катарцев, они отказывают потому, что нет разрешения на въезд. Именно на въезд. Они прекрасно знают, что транзит во многих странах Европы разрешён, однако въезд в страны под запретом, — рассказывает Еврорадио Ольга Литвинюк, сотрудница посольства Беларуси в Кении, которая помогала белорусам вернуться домой. — Катарцы руководствуются внутренней инструкцией компании, требуя либо вид на жительство, либо разрешение на въезд, что сейчас в принципе невозможно получить. Об этом знают и катарцы, и компетентные органы стран Евросоюза, которые ввели у себя запретные меры.





Требования катарцев непоследовательные. С их стороны озвучивалось, что требуется получить разрешение миграционной службы Финляндии, граждане написали туда напрямую, и это разрешение им выдали. После этого доступ на рейс всё равно не был получен. Сначала они говорят, что нужно разрешение пограничников на транзит, потом говорят, что нужно разрешение на въезд. Непоследовательность требований привела к тому, что есть на сегодняшний день.













Разрешительное письмо от погранслужбы Финляндии / фото Ольги Черкасовой

— По состоянию на 29 апреля есть ещё один случай, когда несколько граждан Беларуси не были допущены на эвакуационный рейс “Катарских авиалиний”, — рассказывает глава пресс-службы МИД Анатолий Глаз. — На сегодняшний день “Катарские авиалинии” выдвигают требования, которые невозможно удовлетворить. Они требуют подтверждения разрешения на въезд в страны Европы, через которые граждане следуют транзитом. Но работа с ними ведётся, и не только через посольства, но и через представителей “Катарских авиалиний” в разных странах мира, в том числе и в Финляндии.





По состоянию на данный момент деньги за билеты катарский авиаперевозчик возвращать отказывается, предлагая использовать их для будущих путешествий в 2020 году. Впрочем, планировать в сегодняшних условиях какие-то путешествия вряд ли имеет смысл.





На данный момент на Сейшельских островах и в Катаре вынужденно пребывают 13 белорусов, 6 украинцев и около 100 граждан России. Всего же по состоянию на 29 апреля около 1000 граждан Беларуси нуждаются в эвакуации. Эта цифра постоянно меняется. Несмотря на возникающие трудности, белорусам понемногу всё же удаётся возвращаться домой.



