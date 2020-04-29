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Суды Гомельщины начали рассматривать административные дела в формате видеоконференций

30.04.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ИВС Речицкого РОВД удаленно, в формате видеоконференций, рассмотрены административные дела по статьям КоАП "мелкое хищение" и "мелкое хулиганство", такая практика будет применятся и в других районах области, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

"Использование такого подхода сократит затраты на перевозку задержанных из ИВД в суды и обратно. Кроме этого, новый способ позволит минимизировать риски распространения инфекции COVID-19", - подчеркивается в сообщении.

Для организации видеоконференций используется программное обеспечение с закрытым кодом, отметили в УВД.


Положительное решение о возможности удаленного рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении лиц, к которым применено административное задержание, в начале апреля приняли УВД Гомельского облисполкома и Гомельский областной суд. После этого были проведены рабочие встречи с председателями районных судов области, на которых обсуждались правовые и технические аспекты применения практики удаленного рассмотрения административных дел, проблемные вопросы, возникающие при рассмотрении таких дел традиционным способом и возможные пути их решения, пишет interfax.by
 
 
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В ИВС Речицкого РОВД удаленно, в формате видеоконференций, рассмотрены административные дела по статьям КоАП "мелкое хищение" и "мелкое хулиганство", такая...
 
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