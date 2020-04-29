Суды Гомельщины начали рассматривать административные дела в формате видеоконференций

"Использование такого подхода сократит затраты на перевозку задержанных из ИВД в суды и обратно. Кроме этого, новый способ позволит минимизировать риски распространения инфекции COVID-19", - подчеркивается в сообщении.





Для организации видеоконференций используется программное обеспечение с закрытым кодом, отметили в УВД.







